МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Банк России в период с 30 мая по 5 июня ожидает предоставления правительством ликвидности банковскому сектору на 385 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ.

Именно на эту сумму сократятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. На предыдущей отчетной неделе правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидности на 341 миллиард рублей.

Одновременно Банк России оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками в предстоящий период в 2,606 триллиона рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении повысит ликвидность банковского сектора на 57 миллиардов рублей. Регулирование Банком России обязательных резервов банков не повлияет на ликвидность.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя (на 29 мая) в объеме 3,1 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать по вторникам прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.