МОСКВА, 29 мая. — ПРАЙМ. Во вторник выходит из печати "Вестник Банка России" № 41–42 /1995–1996/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 4715-У от 8.02.2018 "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50765 от 13.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней с момента публикации/.