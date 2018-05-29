ГОРКИ, 29 мая — ПРАЙМ. Вице-премьеры Максим Акимов, Виталий Мутко и Константин Чуйченко вошли в наблюдательный совет Внешэкономбанка, бывшие вице-премьеры Аркадий Дворкович и Александр Хлопонин совет покинули, следует из материалов к заседанию набсовета госкорпорации.

В новый набсовет также не вошел экс-глава ВЭБа Сергей Горьков.

Места в набсовете ВЭБа сохранили: первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, помощник президента Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин. Бывший первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сохранил место в набсовете ВЭБа в качестве председателя госкопорации. Председателем набсовета является премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.