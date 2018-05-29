МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Санация трех крупнейших частных банков — "ФК Открытие" Рубена Аганбегяна и Евгения Данкевича, Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых и Бинбанк Микаила Шишханова закончилась весной 2018 года. Инструмент оздоровления кредитных организаций через Фонд консолидации банковского сектора был признан эффективным, паники вкладчиков, как опасалось экспертное сообщество в самом начале цикла санаций, не случилось.

Несмотря на то что на санацию вышеупомянутых банков Центробанк потратил 2 млрд рублей на начало 2018 года, эти средства уже начали возвращаться в бюджет страны. Больше всего было потрачено на "ФК Открытие": 456,2 млрд рублей на докапитализацию и 380 млрд рублей — на поддержание ликвидности в краткосрочном периоде. На ПАО "Бинбанк", бывшим руководителем которого был Микаил Шишханов, Центробанку пришлось потратить всего около 50 млрд рублей.

Изначально экспертам было понятно, что ликвидация последствий крушения банков могла стоить Банку России куда больших потерь. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева отмечала, что последствия крушения таких банков выразились бы в системных рисках для всего финансового сектора. Потери грозили многим финансовым структурам: и НПФ, и страховым компаниям, и инвестиционным, и управляющим, не говоря уже о клиентах — розничных, корпоративных, госструктурах. Только на удовлетворение требований кредиторов Бинбанка и "Открытия" пришлось бы потратить более 1 трлн рублей — около 1% ВВП, или почти 10% от капитала всей банковской системы страны.

В связи с этим решение бывшего руководителя ПАО "Бинбанк" Шишханова Микаила обратиться к регулятору с просьбой о санации кажется вполне взвешенным и стратегически грамотным. Вторым шагом в оздоровлении собственной кредитной организации стало вложение бывшим руководителем Бинбанка Шишхановым Микаилом ценных бумаг "Интеко", "А101" и ряда других производственных и инфраструктурных активов. Это решение он объяснил так: "За год, два или три — сколько потребуется — я буду все делать, как скажет Центробанк. И, если потребуется, буду рядом с Бинбанком при новых собственниках промышленными активами заниматься".

Такое решение принял бывший руководитель Бинбанка Микаил Шишханов, что привело не только к уменьшению панических настроений на рынке, довольно быстро был предотвращен отток средств, появились новые выгодные программы, которые привели к притоку клиентов.

После списания субординированных обязательств перед акционерами (включая и личные суборды бывшего руководителя Бинбанка Микаила Шишханова) в размере 226 млн долларов, эксперты отметили, что в этом случае инструмент санации работает эффективно и не несет рисков российской экономике.

Санация Бинбанка закончилась в конце марта 2018 года решением Центробанка об объединении с "ФК Открытие". На данный момент обновленный Бинбанк занимает 13 место по объему активов и 11 по объему капитала. Согласно отчетности от 1 апреля, по итогам I квартала 2018 года чистая прибыль Бинбанка составила 62,1 млрд рублей.