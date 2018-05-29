МОСКВА, 29 мая ПРАЙМ. ВЭБ должен предоставить Минфину РФ детальное финансово-экономическое обоснование запрашиваемой докапитализации и объяснить, какой эффект получит экономика от проектов, на финансирование которых пойдут эти средства, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова.

"Текущие объемы докапитализации ВЭБа определены законом о федеральном бюджете. При этом вопрос о дополнительной капитализации Внешэкономбанка действительно поднимался его новым председателем. Для того, чтобы определить ее объемы и сроки, Минфину необходимо получить от Внешэкономбанка детальное финансово-экономическое обоснование: на что конкретно необходимы средства, какой эффект для экономики дадут проекты, под которые будет запрашиваться капитал", — сказал он.

Ранее во вторник председатель наблюдательного совета ВЭБа Дмитрий Медведев на первом заседании набсовета банка в обновленном составе заявил, что Внешэкономбанк станет одним из инструментов реализации майского указа президента РФ по развитию страны и в дальнейшем не исключена его докапитализация. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин назначил новым председателем ВЭБа бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова.

"Также важными аспектами являются возможность сокращения внутренних издержек ВЭБа, возможность консолидации существующих мер господдержки для реализации того или иного проекта, возможность привлечения частного капитала в промышленные и инфраструктурные проекты, в которых будет участвовать Банк развития", — отметил представитель Силуанова.