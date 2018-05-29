МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) улучшило прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам в национальной и иностранной валютах банка "Уралсиб" до позитивного со стабильного, говорится в сообщении агентства.

При этом S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг банка на уровне "B-", краткосрочный — на уровне "B".

"Улучшение прогноза отражает наши ожидания относительно того, что банк продолжит улучшать свою бизнес-модель и укрепит свою сеть филиалов и отделений в течение следующих 12 месяцев, что, вероятно, приведет к более устойчивым финансовым показателям", — сообщается в релизе.

В ближайший год агентство может повысить рейтинги "Уралсиба", если банк продолжит развивать свой основной бизнес, диверсифицировать кредитные операции и демонстрировать хорошие финансовые результаты. Пересмотр прогноза до стабильного возможен при ухудшении операционных показателей.

Банк "Уралсиб" предоставляет розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 апреля занимал 22-е место в банковской системе РФ.