МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Московского округа в среду рассмотрит кассационную жалобу банка "Югра" в лице его бывших топ-менеджеров и собственников на судебные акты двух инстанций, признавших законным приказ ЦБ РФ об отзыве у банка лицензии.

Податели жалобы просят отменить решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Арбитраж Москвы в декабре 2017 года отклонил заявление экс-руководства "Югры", просившего признать недействительным приказ Центробанка от 28 июля об отзыве лицензии, а также восстановить лицензию. Апелляционная инстанция в марте оставила это решение в силе.

Арбитраж Москвы, в частности, указал в судебном акте, что, "учитывая характер правонарушений, систематическое выставление требований о доначислении, доформировании резервов …, применение санкций …, суд приходит к выводу, что приведенных ответчиком нарушений … более чем достаточно для применения меры в виде отзыва лицензии".

Арбитраж Московского округа 17 мая отклонил кассационную жалобу собственников "Югры" в другом деле, где они оспаривают законность приказов ЦБ РФ о введении в кредитную организацию временной администрации и об установлении моратория на выплаты кредиторам. В том деле две инстанции также поддержали Центробанк.

Агентство по страхованию вкладов ранее оценивало общий объем выплат страхового возмещения вкладчикам "Югры" в 169,2 миллиарда рублей. ЦБ сообщал, что разница между обязательствами и активами банка "Югра" по состоянию на 8 сентября составила 86,1 миллиарда рублей.

В то же время представители бывших собственников "Югры" ранее заявляли, что отсутствовало снижение всех нормативов достаточности собственных средств и размера капитала банка ниже минимального значения, то есть ниже 30 миллиардов рублей. Основным владельцем "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитной организации.