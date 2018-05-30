МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ."О1 Груп Финанс" не выкупила по оферте биржевые облигации на 2,72 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Так, компания не выполнила обязательства по облигациям серии 001Р-02.

В качестве причины неисполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг компания указала отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере.

O1 Group — частная международная компания прямых инвестиций, владеющая и управляющая активами в различных секторах экономики, в том числе недвижимости и финансовой отрасли, в странах Центральной и Восточной Европы.