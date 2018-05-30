МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом квартале 2018 года выросла на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 212,1 миллиарда рублей, сообщает банк.

"Чистая прибыль составила 212,1 миллиарда рублей… Чистые процентные доходы за первый квартал 2018 года составили 358,6 миллиарда рублей, прибавив 6,5% относительно аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

Таким образом, показатель чистой прибыли банка оказался чуть ниже консенсус-прогноза агентства "Прайм", составленного на основании опроса аналитиков. Эксперты ожидали, что чистая прибыль Сбербанка по МСФО за первый квартал увеличится на 28%, до 213,4 миллиарда рублей.

В первом квартале 2018 года кредиты населению выросли на 3,5%, корпоративное кредитование — на 0,1%.

Как сообщается в отчете, кредиты юридическим лицам по состоянию на конец марта составили 14,146 триллиона рублей, тогда как на начало 2018 года эта сумма составляла 14,131 триллиона рублей.

Кредиты физическим лицам составили 5,954 триллиона рублей против 5,755 триллиона рублей по состоянию на начало года.

Вклады населения в Сбербанке за отчетный период снизились на 0,3% и по состоянию на 31 марта 2018 года составили 13,317 триллиона рублей, корпоративные депозиты увеличились на 0,8% — до 6,445 триллиона рублей.

Расходы Сбербанка на резервы по МСФО в первом квартале снизились на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 49,1 миллиарда рублей.

"Чистые расходы по созданию резерва под обесценение долговых финансовых активов за первый квартал 2018 года составили 49,1 миллиарда рублей по сравнению с 67,4 миллиарда за первый квартал 2017 года. Это соответствует стоимости кредитного риска в размере 105 базисных пунктов против 146 базисных пунктов годом ранее", — говорится в сообщении.