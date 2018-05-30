ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая — ПРАЙМ. Группа компаний "Регион" купит 100% акций государственной страховой компании "Югория", говорится в сообщении страховщика.

"По результатам аукциона, проведенного 30 мая Российским аукционным домом в Санкт-Петербурге, группа компаний "Регион" признана победителем аукциона на право приобретения 100% акций государственной страховой компании "Югория", — говорится в сообщении.

Страховщик не уточняет, во сколько инвестору обошлась покупка 100% акций. По данным Российского аукционного дома, сумма составила около 2,9 миллиарда рублей.

Другими участниками аукциона были Совкомбанк и концерн "Россиум". Страховщик уточняет, что группа компаний "Регион" станет собственником "Югории" после закрытия сделки и соблюдения всех необходимых процедур.

"Мы удовлетворены итогами аукциона. В текущих непростых экономических условиях к компании был проявлен большой интерес: на предварительных стадиях интерес проявили порядка десяти потенциальных инвесторов, а в аукционе приняли участие три претендента. Все это говорит о том, что учредитель в лице правительства ХМАО-Югры и коллектив компании проделали большую работу по созданию эффективной, прибыльной и инвестиционно привлекательной страховой компании", — приводятся в сообщении слова генерального директора "Югории" Алексея Охлопкова.

Единственным акционером страховой компании являлось правительство Югры, которое на протяжении последних лет регулярно включало "Югорию" в план приватизации. В конце февраля, объявляя о продаже акций страховщика, власти автономного округа подчеркивали, что это решение соответствует стратегии региона в отношении приватизации непрофильных активов.