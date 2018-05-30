МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Банк России сообщил о начале процедуры присоединения "Рост банка" к банку "Траст", говорится на сайте регулятора.

"Банк России… сообщает о начале процедуры реорганизации публичного акционерного общества национальный банк "Траст"… в форме присоединения к нему акционерного общества "Рост банк"", — говорится в сообщении.

В начале апреля зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что на базе "Траста" будет создан банк плохих и непрофильных активов, который будет работать как фонд прямых инвестиций. По его словам, к "Трасту" будут присоединяться активы банка "Рост", активы Автовазбанка и часть активов после разделения баланса Промсвязьбанка.