МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 43 /1997/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 4770-У от 9.04.2018 "О порядке направления через саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, запросов и предписаний Банка России и ответов на них" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50928 от 27.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— указание № 4776-У от 16.04.2018 "О порядке передачи акций эмитентов, зарегистрированных на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя до 16 марта 2014 года, в собственность Республики Крым или города федерального значения Севастополя в связи с прекращением автономной некоммерческой организацией "Фонд защиты вкладчиков" доверительного управления указанными акциями" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51083 от 14.05.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— указание № 4789-У от 03.05.2018 "О внесении изменений в пункты 6.3 и 6.4 Указания Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У "Об оценке экономического положения банков" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51155 от 23.05.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— приказ № ОД-1279 от 21.05.2018 "Об утверждении списка эмитентов, регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг которых, а также контроль в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации за которыми осуществляются Департаментом корпоративных отношений";

— приказ № ОД-1287 от 22.05.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 17 апреля 2018 года № ОД-984";

— приказ № ОД-1289 от 22.05.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 29 марта 2018 года № ОД-774";

— приказ № ОД-1290 от 22.05.2018 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 20 февраля 2018 года № ОД-426";

— приказ № ОД-1294 от 23.05.2018 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ "Алжан" /г. Махачкала/";

— приказ № ОД-1318 от 24.05.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 26 апреля 2018 года № ОД-1078";

— приказ № ОД-1319 от 24.05.2018 "О внесении изменений в приказ Банка России от 4 декабря 2017 года № ОД-3389";

— приказ № ОД-1326 от 25.05.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Банк "Уссури" Банк "Уссури" /АО/ /г. Хабаровск/";

— приказ № ОД-1327 от 25.05.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Банк "Уссури" Банк "Уссури" /АО/ /г. Хабаровск/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-1328 от 25.05.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк" ПАО "О.К. Банк" /г. Ярославль/";

— приказ № ОД-1329 от 25.05.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк" ПАО "О.К. Банк" /г. Ярославль/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-1330 от 25.05.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 15 февраля 2018 года № ОД-373";

— приказ № ОД-1331 от 25.05.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 16 апреля 2018 года № ОД-955";

— приказ № ОД-1334 от 25.05.2018 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью "Центральное Страховое Общество";

— приказ № ОД-1335 от 25.05.2018 "О внесении изменений в приказ Банка России от 27.04.2018 № ОД-1107";

— приказ № ОД-1337 от 25.05.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление взаимного страхования Некоммерческой корпоративной организации Потребительского общества взаимного страхования "Взаимопомощь и Страхование";

— приказ № ОД-1338 от 25.05.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества "Страховая компания "Астро-Волга-Мед";

— приказ № ОД-1339 от 25.05.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера "Сетевой альянс";

— информационное письмо о представлении в Банк России некредитными финансовыми организациями отчетов о движении средств по счетам /вкладам/ в банках за пределами территории Российской Федерации № ИН-05-47/30 от 22.05.2018;

— информационное письмо о таксономии XBRL в 2018 и 2019 годах № ИН-015-47/31 от 22.05.2018;

— информационное письмо о применении мер к акционерным инвестиционным фондам, управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № ИН-015-47/32 от 22.05.2018;

— информационное письмо о методологии кредитного рейтингового агентства № ИН-06-52/34 от 24.05.2018.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сведения о лицах, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 21.05.2018; сообщения об исключении МКБ "Объединенный горный банк" /ООО/ и АО "НБК-Банк" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.