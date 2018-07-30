МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ, Александр Жирнов. Программа льготного автокредитования, действующая в России с 2015 года, продлена. Система будет действовать еще в течение двух лет. Объем ее финансирования составил 15 миллиардов рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Банки до 2020 года продолжат предоставлять скидку на уплату первоначального взноса по кредиту в 10% от стоимости приобретаемого автомобиля с последующим возмещением затрат из федерального бюджета. Для жителей Дальневосточного федерального округа скидка по программам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" увеличена до 25% от стоимости машины. Это сделано "в целях повышения доступности автомобилей российского производства".

Решение правительства о продлении действия программы позволит в 2018 году реализовать по механизму льготного автокредитования более 45 тысяч автомобилей. На Дальнем Востоке этот показатель ожидается на уровне более шести тысяч.

По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", программа льготных автокредитов очень популярна среди населения страны. Многие ждали ее продления. При этом система является скорее социальной поддержкой, ориентированной на покупателей, чем помощью автопроизводителям. Отдельно стоит отметить вопрос авторынка Дальнего Востока, где такие меры особенно необходимы.

Цифры вполне достижимые

Глава ассоциации "Российские автодилеры" (РОАД) Олег Мосеев напомнил, что по программам льготного автокредитования в России уже было продано более 80 тысяч автомобилей. Это – около 7% годовых продаж, что совсем не мало.

Однако, по его мнению, не стоит говорить, что льготное автокредитование глобально поддерживает продажи автомобилей в стране, как это делала классическая программа субсидирования кредитных ставок.

"Просто потому, что там затраты на один автомобиль были меньше, поскольку не было 10% скидки – субсидировалась только кредитная ставка. Но охват был намного больше. Здесь охват меньше, но скидка больше", — пояснил Мосеев.

Эксперт добавил, что данная программа безусловно востребована у населения. Люди хотели бы активно пользоваться ею и ждали возобновления. Поэтому те цифры, которые заявляет правительство, являются абсолютно достижимыми.

"Я думаю, что опять деньги будут досрочно израсходованы. Программа завершится раньше, как это было в прошлом. Выделяли на полгода, а средства кончились за три с небольшим месяца", — заключил эксперт.

Важность для рынка Дальнего Востока

Мосеев подчеркнул особую важность поддержки развития Дальневосточного федерального округа за счет стимулирования перехода с подержанных японских праворульных машин на новые автомобили российской сборки.

"Мы понимаем, что это еще и социальная программа. Она даже больше социальная, чем стимулирующая авторынок. Это – поддержка семей с детьми и молодых людей, которые в первый раз покупают машину. Сейчас еще и добавляется помощь жителям Дальнего Востока", — сказал эксперт.

Автоэксперт Андрей Ломанов также отметил специфику автомобильного рынка Дальнего Востока. По его мнению, если не придумывать механизмов по мотивации покупки новых отечественных автомобилей, то господство подержанных японских праворульных машин ликвидировать не удастся.

"Очень хорошо, что для Дальнего Востока сделали отдельные условия. Это справедливо и правильно, нам хочется получать налоги от автомобильных компаний, работающих в России, а не пользоваться старыми японскими машинами. Правильнее даже сказать – автохламом. Но там еще долго придется работать, прежде чем удастся изменить этот рынок", — считает эксперт.

Абсолютно правильный шаг

Ломанов считает продление срока действия системы льготного автокредитования абсолютно правильным шагом в целом. Нужно поддерживать автомобильный рынок и определенный спрос на нем.

"Мы видели, как в кризис один за другим начали закрываться дилерские центры. В них занято большое количество людей. Автопроизводители полтора года работали на нашем рынке просто ради того, чтобы удержаться на нем или отвоевать какую-то долю, абсолютно не получая прибыли", — напомнил он.

В программы льготного кредитования попадают самые бюджетные автомобили, находящиеся в масс-сегменте, добавил Ломанов. Такие машины, по его словам, интересны основной покупательской аудитории. Поэтому льготные кредиты, конечно, нужны.

Высокая стоимость эксплуатации

При этом эксперт отметил, что правительство с одной стороны пытается активировать спрос на автомобильном рынке, а с другой — всячески старается пересадить жителей крупных городов на общественный транспорт. Это особенно заметно в Москве.

"Они пытаются из автомобиля сделать роскошь, а людей пересадить на общественный транспорт, такси, велосипеды, самокаты. С одной стороны – есть программа господдержки покупателя, а с другой – покупателя отрезают условиями, в которых он будет эксплуатировать автомобиль. Надо и машины продавать, собирать налоги в бюджет, и в то же время не хотят, чтобы машины ездили. Нестыковка", — пояснил Ломанов.

По мнению эксперта, главная проблема автомобильного рынка связана не с кредитованием, а с высокой стоимостью эксплуатации автомобиля. Автомобильные компании порой даже не знают, что их ждет через полтора-два года. Речь идет не о технологических прорывах, а о покупательском спросе.

"При нынешней стоимости эксплуатации автомобиля многие начнут отказываться от частных машин, поскольку в ней пропадает всякий смысл. Мотивировать нужно разными путями. И всем ветвям власти стоит на этом сосредоточиться", — подытожил Ломанов.



