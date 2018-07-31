МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Выплаты вкладчикам лишившихся лицензий нижнетагильского Тагилбанка и "Южного регионального банка" (ЮРБ, город Ростов-на-Дону) составят 852 миллиона рублей и 75 миллионов рублей соответственно, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Согласно реестру обязательств АО "Тагилбанк" за выплатой страхового возмещения на сумму около 852 миллионов рублей могут обратиться порядка 5,6 тысячи вкладчиков, в том числе около 180 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 32 миллиона рублей. Страховое возмещение будет выплачиваться в двух субъектах Российской Федерации", — говорится в сообщении. Кроме того, за выплатой страхового возмещения на сумму около 75 миллионов могут обратиться порядка 170 вкладчиков ЮРБ.

Страховое возмещение будет выплачиваться в трех субъектах РФ. Ранее АСВ сообщало, что выплаты вкладчикам лишившихся с 20 июля лицензии Тагилбанка и ЮРБ начнутся 1 августа. Выплаты вкладчикам Тагилбанка будет осуществлять Сбербанк, ЮРБ — Россельхозбанк. По величине активов, согласно данным ЦБ, Тагилбанк на 1 июля занимал 409-е место в банковской системе РФ, ЮРБ — 487-е место.

Как отмечал ЦБ, деятельность Тагилбанка на протяжении длительного времени являлась убыточной из-за низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели. Кроме того, в рамках осуществления надзорных мероприятий регулятором установлено наличие на балансе кредитной организации имущества, учтенного по существенно завышенной стоимости.

Объективное отражение стоимости указанных активов по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка, свидетельствующее о наличии в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и, как следствие, реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.

Деятельность ЮРБ на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной деловой репутации руководства кредитной организации. При этом банк неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. Кроме того, в деятельности кредитной организации установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.