МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Бизнес позитивно относится к тому, что Федеральная налоговая служба с 1 августа начнет публиковать данные, которые раньше считались налоговой тайной. Новая система даст возможность оперативно проверить контрагентов и в случае возникновения ошибок устранить их на ранней стадии, сообщили РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов и председатель комитета "Деловой России" по налоговой политике Кирилл Никитин.

ФНС с 1 августа начнет публиковать в интернете информацию о налогоплательщиках, которая раньше относилась к налоговой тайне. Раскрывать больше информации о налогоплательщиках ФНС будет через специальный сервис на своем сайте — "Прозрачный бизнес", чтобы каждый предприниматель мог проверить, не являются ли его партнеры "однодневками" и не пользуются ли "серыми" схемами для ухода от уплаты налогов.

В частности, налоговики начнут публиковать сведения о среднесписочной численности работников организаций за предшествующий год, информацию о применяемых налогоплательщиками специальных налоговых режимах, а также сведения об участии компаний в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

ПРОЗРАЧНОСТЬ КАК ПРОТИВОЯДИЕ

По мнению Титова, раскрытие этой информации защитит бизнес не только от недобросовестных партнеров, но и облегчит им работу с самими налоговиками, которые требуют от компаний проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов.

"Поэтому сервис "Прозрачный бизнес" будет восприниматься бизнесом как своего рода "противоядие" и к действиям налоговиков. Бизнес сможет проверить своих контрагентов, как минимум, для налоговых целей, как максимум, убедиться, что его контрагенты вызывают доверие с точки зрения надежности", — заявил Титов.

По его словам, немаловажно и то, что бизнес и налоговые службы будут видеть "одну картину" и это поможет, в том числе, выявлять возможные ошибки на ранних стадиях.

Никитин из "Деловой России" также в целом одобряет это нововведение. "К публикации данных, которая раньше относилась к налоговой тайне, относимся позитивно и с осторожностью: всё будет зависеть от качества данных, количества ошибок и готовности ФНС их оперативно исправлять — в чём мы, зная коллег из ФНС, не сомневаемся и в чём в ближайшее время намерены на практике убедиться", — сказал собеседник агентства.

Налоговые органы планировали еще в июле прошлого года начать публиковать на своем сайте информацию о налогоплательщиках, которая из-за изменений Налогового кодекса перестала относиться к налоговой тайне. Однако позже срок раскрытия этих данных было решено отложить из-за многочисленных обращений представителей бизнеса, которые хотели сверить с налоговиками и уточнить информацию о себе.

ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ

Титов напомнил, что законопроект был принят два года назад. И все это время срок внедрения нововведений затягивался, именно для доработки качества данных.

"Будем верить, что налоговая служба решила все вопросы внутри своего ведомства и предпринимателям предложат настоящий "Прозрачный бизнес" без ошибок и сбоев. А вообще, тут не стоит бояться нарушения какой-то тайны, раскрытия индивидуальных данных. Тот же блокчейн, другие новые технологии все равно не позволяют сохранять эту тайну", — считает бизнес-омбудсмен.

"Все тайное становится явным. Но только власть должна "играть" по тем же принципам. Она тоже не должна ничего скрывать. Куда тратятся собранные налоги, насколько эффективно работают министерства и службы, как реализуется финансовая поддержка предпринимателей… Если обе стороны будут играть открыто, это самая лучшая ситуация", — уверен Титов.

На важность прозрачности при работе указывает и Никитин: "К чему относимся менее позитивно — так это к количеству и характеру исключений из правила, которые из точечных ("оборонка" и "стратеги") расширились до массовых ("крупнейшие")".

По его словам, раскрывать информацию о себе должны компании вне зависимости от размера. "Прозрачность в отношениях бизнеса, обеспечиваемая большей открытостью данных, должна работать в обе стороны, а не так, чтобы крупнейшие налогоплательщики, которые и так имеют целый ряд налоговых преимуществ узнали о своих контрагентах всё, а сами в ответ оставались для них по-прежнему куда менее непрозрачными", — подчеркнул он.

"Защищать, как известно из основ экономической теории, нужно более слабых, не наоборот, а асимметричность информации в экономике всегда приводит к неэффективности", — предупреждает представитель "Деловой России".