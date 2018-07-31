МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Американский ипотечный гигант Freddie Mac по итогам первой половины 2018 года зафиксировал чистую прибыль в размере 5,429 миллиарда долларов, что на 40% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.

Прибыль на акцию составила 1,19 доллара против убытка в 0,11 доллара годом ранее. Общая процентная прибыль составила 34,277 миллиарда долларов, что на 1,2% больше показателя за первые шесть месяцев 2017 года.

По итогам второго квартала Freddie Mac зафиксировал чистую прибыль в размере 2,503 миллиарда долларов, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Прибыль на акцию составила 0,28 доллара против убытка в 0,1 доллара годом ранее. Общая процентная прибыль составила 17,302 миллиарда долларов, что на 2,4% больше показателя за аналогичный период 2017 года.

"Во втором квартале трансформация Freddie Mac продолжилась, мы продемонстрировали хорошие результаты в развитии бизнеса и сильные финансовые показатели", — приводятся в релизе слова генерального директора компании Дональда Лейтона (Donald Layton). Он также отметил высокое качество кредитов за отчетный период, а также успешное внедрение инноваций в обслуживании клиентов.

Финансовый конгломерат Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC), известный как Freddie Mac, был основан в 1970 году.

Крупнейшие ипотечные компании США — Fannie Mae и Freddie Mac — считаются одними из виновников мирового экономического кризиса 2008 года. Их действия привели к надуванию "пузыря" на рынке недвижимости США, с которого и началась рецессия глобальной экономики. В сентябре 2008 года во избежание краха всей финансовой системы США компании были переданы в управление Федеральному агентству по финансированию жилищного строительства (FHFA).