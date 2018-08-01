МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Банк России обновил список организаций, которые вправе заключать договоры страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору, исключив из него компании "Уралсиб" и "Верна", следует из материалов ЦБ, размещённых на сайте регулятора.

Как следует из материалов, страховщики, вошедшие в список, соответствуют требованиям статьи 15.2 Федерального закона № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и нормативным актам Банка России.

Таким образом, сейчас в список входят 13 страховых компаний: "Проминстрах", "Ингосстрах", ВСК, "Альфастрахование", "ВТБ Страхование", "Югория", "Абсолют страхование", "РСХБ-Страхование", ПАРИ, "Московская акционерная страховая компания", "БИН Страхование", "СК "Респект" и "Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков".

В страховой группе "Уралсиб" РИА Новости сказали, что этот вид страхования никогда не был целевым для компании, и у них не было продано ни одного полиса страхования ответственности застройщика. "То, что компании в реестре этом, совсем не значит, что все они занимаются этим видом в реальности", — заключили в "Уралсибе".