МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" в четверг рассмотрит вопрос об обратном выкупе акций (buy back) на сумму около 10 миллионов долларов, сообщил РИА Новости зампред правления банка Константин Баландин.

"В ходе Дня инвестора в апреле этого года мы сказали рынку о неудовлетворенности рыночной ценой акций и возможном обратном выкупе. Завтра данный вопрос будет рассмотрен наблюдательным советом. Мы планируем, что банк потратит на приобретение акций около 10 миллионов долларов", — сказал он.

Баландин в апреле сообщил журналистам, что банк обсуждает возможность обратного выкупа акций при текущих ценах. Зампред банка тогда отмечал, что free float акций составляет около 35%, и проводить допэмиссию акций пока не планируется.

На новости о buy back низколиквидные бумаги банка подскочили почти на 6%, следует из данных Московской биржи.

К 15.05 мск акции банка "Санкт-Петербург" росли на 5,25% — до 52,15 рубля (на новости подскакивали на 5,8% — до 52,4 рубля). При этом индекс Мосбиржи снижался на 0,3%.

Банк "Санкт-Петербург" является крупнейшей кредитной организацией Северо-Западного региона России, основан в 1990 году.

По данным БИР Аналитик, на 1 июня банк занимал 16-е место в банковской системе РФ с активами в размере 659,5 миллиарда рублей.