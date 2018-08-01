МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo S.p.A. за первое полугодие 2018 года поднялась на 25,4% в годовом выражении и составила 2,179 миллиарда евро, сообщила кредитная организация.

Операционная прибыль группы за отчетный период увеличилась на 6,1% — до 9,416 миллиарда евро. Чистый процентный доход снизился на 2% и составил 3,694 миллиарда евро.

За второй квартал чистая прибыль банка составила 927 миллионов евро, что на 26% меньше в годовом выражении. Операционная прибыль за три месяца снизилась на 4,3%, до 4,604 миллиарда евро. Чистый процентный доход за второй квартал уменьшился на 0,9%, до 1,839 миллиарда евро.

"Результаты за первое полугодие показали, что банк четко идет по пути исполнения плана по целям на 2018-2021 годы и достижения чистой прибыли за 2018 год выше, чем прибыль в 3,8 миллиарда евро за 2017 год", — говорится в сообщении.

Intesa Sanpaolo S.p.A., образованная путем слияния банков Banca Intesa и Sanpaolo IMI, является одной из ведущих кредитных организаций в Италии и одной из крупнейших банковских групп в еврозоне. Основной сферой ее интересов являются рынки стран Центральной и Восточной Европы, а также экономики Средиземноморья.