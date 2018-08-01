МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Банк России прогнозирует рост прибыли банковского сектора РФ в текущем году до 1,2-1,3 триллиона рублей с прошлогодних 790 миллиардов рублей, заявил зампред ЦБ Василий Поздышев.

"Я думаю, что прибыль всей банковской системы на конец года можно оценивать в 1,2-1,3 триллиона рублей", — сказал он журналистам.

В 2017 году прибыль российских банков снизилась на 15% по сравнению с 2016 годом и составила 790 миллиардов рублей. В начале февраля глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что прибыль банковского сектора РФ в 2018 году прогнозируется на уровне 1,5 триллионов рублей, но может быть ниже из-за санации трех крупных банков.

Зампред ЦБ также сообщил, что темпы роста розничного кредитования в России по итогам текущего года могут составить до 20%, корпоративного — до 6-7%.

"По нашим оценкам, розничное кредитования в конце года может увеличиться до 20% по сравнению с 2017 годом, корпоративное кредитование — до 6-7%", — сказал он.

В июне ЦБ повысил прогноз по росту кредитования населения в 2018 году до 13-18%, а в 2019-2020 годах понизил прогноз до 10-13%. Также регулятор улучшил прогноз по росту кредитования экономики в текущем году до 9-11%, но ухудшил ожидания на 2019 год — до 6-9% и на 2020 год — до 6-10%.

Поздышев в апреле заявил, что регулятора начинает беспокоить быстрый рост кредитования банками физлиц, особенно высокий рост необеспеченного потребительского кредитования. В связи с этим ЦБ в июле, по результатам обсуждения с банковским сообществом, принял решение о повышении коэффициентов риска по выданным после 1 сентября необеспеченным потребительским ссудам в зависимости от процентной ставки по кредиту. Так, по кредитам с полной стоимостью кредита от 10% до 15% будет применяться коэффициент риска 120%, по кредитам с ПСК от 15% до 20% — коэффициент риска 140%, по кредитам с ПСК от 20% до 25% — 170%, по кредитам с ПСК от 25% до 30% — 200%.