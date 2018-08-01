МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Процесс передачи Промсвязьбанка от ЦБ Росимуществу завершился в июне, но до сентября им будет управлять временная администрация управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщил журналистам зампред Банка России Василий Поздышев.

"Процесс передачи Промсвязьбанка Росимуществу полностью завершен в июне, … пока еще управляется временной администрацией УК ФКБС, до 1 сентября временная администрация завершит свою работу в Промсвязьбанке", — сказал он.

Поздышев уточнил, что после этого в банке будет сформирован совет директоров и правление.

Банк России взял Промсвязьбанк на санацию в середине декабря прошлого года. Власти РФ в январе объявили, что на его базе будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка. Промсвязьбанк возглавит Петр Фрадков, который с апреля заступил на должность главы временной администрации спецбанка.