МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Банк России планирует в августе завершить докапитализацию санируемого Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), потребуется около 10 миллиардов рублей, сообщил зампред регулятора Василий Поздышев.

"Сейчас отрицательный капитал банка примерно 2,5 миллиарда рублей. До конца августа мы завершим все процедуры по докапитализации. Наша оценка — что на докапитализацию АТБ понадобится около 10 миллиарда рублей. Это закроет дисбаланс и даст банку новый капитал", — прокомментировал он журналистам.

Банк России в апреле возложил функции временной администрации в АТБ на Фонд консолидации банковского сектора, при этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводился. В мае Поздышев в интервью РИА Новости сообщил, что Банк России допускает продажу санируемого Азиатско-Тихоокеанского банка на конкурсной основе до конца 2018 года.

Сегодня Поздышев сообщил, что ЦБ в сентябре начнет принимать заявки инвесторов на покупку АТБ и надеется продать его до конца текущего года.

"После этого (докапитализации — ред.) мы будем выставлять АТБ на продажу на конкурсной основе. Эти мероприятия начнутся в сентябре месяце… Я исхожу из того, что мы сможем реализовать все эти процедуры до конца 2018 года", — сказал он журналистам.

Азиатско-Тихоокеанский банк является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока.

По данным БИР Аналитик, АТБ занимает 473 место среди российских банков с активами в размере 115 миллиарда рублей по данным на 1 июля 2018 года.