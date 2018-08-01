МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что Банк непрофильных активов (БНА) полностью сформируется к концу текущего года, заявил зампред регулятора Василий Поздышев.

"Мы ожидаем, что полностью и окончательно эта структура сформируется к концу 2018 года", — сообщил он журналистам.

Зампред ЦБ отметил, что к банку "Траст", на базе которого создается Банк непрофильных активов, помимо "Рост банка", будет присоединен в январе 2019 года Автовазбанк. По его словам, команда банка активно занимается стратегией по каждому из проблемных и непрофильных активов. Поздышев также напомнил, что эти активы делятся на две части: активы для ликвидации и "активы с перспективой деятельности".

Он добавил, что сейчас также обсуждается сдача "Трастом" банковской лицензии. Это произойдет, возможно, в начале 2019 года. "Потому что это потребует законодательных изменений", — пояснил зампред ЦБ.

В начале апреля Поздышев рассказал, что на базе банка "Траст" будет создан банк плохих и непрофильных активов, который будет работать как фонд прямых инвестиций. По последним данным, которые Поздышев сообщил в интервью РИА Новости, санируемые регулятором банки передают в новый фонд активы на 2,07 триллиона рублей: банк "Открытие" — на 539 миллиардов рублей, "Траст" — на 332 миллиарда рублей, Бинбанк — на 139 миллиардов, "Рост банк" — на 745 миллиардов, Промсвязьбанк и АВБ — на 315 миллиардов рублей.

На прошлой неделе банк "Открытие" сообщил, что консолидация непрофильных активов на балансе БНА находится в завершающей стадии. Эту кредитную организацию возглавит член правления банка "ФК Открытие" Александр Соколов.