МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ, Алсу Гараева. Сбербанк, обслуживающий свыше 150 миллионов клиентов в мире, пытается с помощью современных технологий облегчить работу инкассаторов и кассиров. Как роботы повышают эффективность банковских услуг, зачем Сбербанку свой аватар с искусственным интеллектом и почему бессмысленно ограничивать использование личных данных в интернете, в интервью агентству "Прайм" рассказал директор центра робототехники Сбербанка Альберт Ефимов.

- В каких внутрибанковских процессах Сбербанка сейчас применяются роботы?

— Прежде всего, в тех процессах, которые не видны клиенту, например, инкассация. Сбербанк обрабатывает ежегодно не менее 70 тысяч тонн наличности – это очень большие объемы. Если погрузить все это в эшелоны, они займут всю трассу от Москвы до Санкт-Петербурга.

Чтобы в процессе инкассации затраты не увеличивались параллельно с ростом рынка, необходимо постоянно снижать себестоимость инкассации, а это возможно только при условии максимальной автоматизации ручного труда.

Поэтому в целом все наши проекты так или иначе связаны с обработкой материальных объектов, ценностей внутри самого банка. Одно из направлений применения роботов в финансовом секторе связано с экосистемой самого банка: конкурентоспособность онлайн-ритейла определяется эффективностью так называемой "первой" мили – сбора заказа клиента на складе – мы сотрудничаем с нашими партнерами из компании Яндекс-Маркет и другими.

- Какие разработки вы ведете для Яндекс-Маркета?

— Это, прежде всего, логистические роботы. В логистике мы выделяем первый и последний этап, они самые дорогостоящие. Первый этап – это упаковка товаров на складе, последний этап – когда мы практически довезли товар до клиента и необходимо доставить товар до двери. Задача удешевления этих процессов никем, по сути, не решена.

- Приносят ли роботы реальную пользу Сбербанку с финансовой точки зрения?

— У нас уже установлено несколько роботизированных комплексов. Они повышают эффективность процессов в несколько раз.

- По какому направлению будет развиваться роботизация банковского сервиса?

— Я бы сказал, что не роботы приходят в банк, а сам банк преобразуется более в компанию, насыщенную искусственным интеллектом и роботами, то есть превращается в единую систему, которая охватывает все процессы. Чтобы понять, где будет отрасль, надо смотреть на то, что делает Amazon. Он сейчас как раз идет в банковскую сферу и, используя финансовые инструменты, повышает привлекательность своего маркетплейса.

- Расскажите о ваших последних представленных разработках.

— Буквально на днях продемонстрировали робота под рабочим названием "Ника", который представляет собой аватар для искусственного интеллекта банка. Это, по сути, робот, способный поддерживать диалог с собеседником и демонстрировать различные эмоции в зависимости от ситуации. За этим роботом находится один из самых мощных диалоговых агентов – iPavlov.

Мы активно развиваем этот проект, но в нашей лаборатории робототехники мы готовим для него физическое воплощение – аватар, который будет надежным другом и помощником человека.

- На ваш взгляд, в каком направлении будет развиваться робототехника в России?

— Промышленная роботизация в России сейчас находится на низком уровне, но в ближайшей перспективе будет расти. В этом году будет чуть ли не двукратный рост количества промышленных роботов, установленных в России.

Это создает новые возможности для компаний, которые занимаются разработкой коллаборативных манипуляторов. Такие роботы решают различные производственные задачи, работая рядом с человеком. Их не нужно специально программировать, всем действиям машину можно обучить прямо на рабочем месте. Кроме того, спрос на роботизацию возрастет у сервисных компаний, например, в финансовой отрасли и торговле. Совокупно, эти две сервисных отрасли – 20% ВВП России. Это очень много и вполне достаточно для роста отрасли промышленной робототехники вне промышленности.

- В будущем роботов обещали научить запоминать клиентов и с каждым новым обращением обслуживать их по персональной схеме. Каким образом робот будет узнавать клиента? Будут ли в этом процессе задействованы данные биометрии?

— У Сбербанка очень много проектов в области биометрии, один из лидеров в этой отрасли, компания Vision Labs является нашей портфельной компанией. Сейчас идет очень много пилотов с Vision Labs, чтобы выявить наилучшую форму взаимодействия с клиентом.

- Из дорожной карты программы "Цифровая экономика" следует, что до второго квартала 2019 года в РФ должно быть разработано законодательство по регулированию правовых вопросов, связанных с робототехникой. Принимают ли эксперты Сбербанка участие в разработке такого законодательства?

— Мы активно участвуем в разработке таких законов. Однако я всегда специально подчеркиваю, что развитие технологий должно опережать создание специального законодательства. В Китае, например, в принципе нет ограничений для использования искусственного интеллекта. Европа пошла по противоположному пути, действующее законодательство фактически поставило крест на использовании там искусственного интеллекта.

В России эта сфера пока не сильно ограничена, но эксперты нередко выступают с предложениями, что данные граждан надо национализировать, что, безусловно, ограничит бизнес. Я выступаю за полный либерализм как в использовании данных, так и в монетизации того, что можно получить. В конце концов, у человека никаких данных не останется. Надо привыкать к тому, что мы живем в эпоху всеобщей открытости, социальных рейтингов, зависимости от цифрового следа.

- Несколько дней назад завершился сбор заявок на участие в акселераторе Лаборатории робототехники Сбербанка. Сколько заявок вы получили? Какие проекты привлекли особое внимание банка?

— Нам поступило 144 заявки, это довольно много с учетом того, что техническое сообщество в России довольно маленькое. Из них самые популярные направления: беспилотные летательные аппараты, проекты по коллаборативной робототехнике и промышленным манипуляторам, промышленным экзоскелетам, персональным ассистентам и персональным роботам.