МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. "Регион Инвестиции" заплатит неустойку в размере 149,7 тысячи рублей за неисполнение заявки на аукционе ОФЗ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской биржи.

Минфин России в четверг уточнил результаты состоявшегося 1 августа аукциона по размещению ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года в связи с неисполнением заявки одним из участников — компанией "Регион Инвестиции", входящей в группу "Регион". Изначально итоговый объем размещения ОФЗ 25083 озвучивался в размере 13,081 миллиарда рублей при лимите 20 миллиардов. Согласно уточненным результатам, объем размещения составил 12,931 миллиарда рублей.

Согласно данным Московской биржи, размер неисполненных компанией "Регион Инвестиции" за счет клиента обязательств на аукционе составил 149,7 миллиона рублей.

"Национальный клиринговый центр", входящий в группу "Московской биржи" и выполняющий функции клиринговой организации и центрального контрагента на финансовом рынке, взимает с участника, не исполнившего обязательства, неустойку в пользу Минфина в размере 0,1% от объема сделки, сообщила Московская биржа. Таким образом, размер неустойки составит 149,7 тысячи рублей.

Компания не исполнила обязательства по заявке на покупку ОФЗ от лица клиента в связи с временными техническими причинами, которые не повлекут за собой никаких изменений в работе с ОФЗ в будущем, ранее в четверг сообщили в ГК "Регион".