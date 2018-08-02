МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. ЦБ РФ в ходе проверки лишившегося в мае лицензии хабаровского банка "Уссури" выявил у него операции, направленные на вывод активов путем кредитования сомнительных заемщиков и реализации недвижимости с отсрочкой платежа, сообщает регулятор в четверг.

"Временная администрация… выявила операции по выводу активов банка путем уступки прав требований по кредитным договорам юридическому лицу, имеющему сомнительную платежеспособность, с предоставлением контрагенту по сделке кредитов для погашения обязательств, а также посредством реализации недвижимого имущества с отсрочкой платежа", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в июне регулятор направил в арбитражный суд Хабаровского края заявление о признании банка банкротом. Рассмотрение дела назначено на 16 августа.

В начале июля Банк России сообщал, что совокупная разница между величиной обязательств и активов банка "Уссури" ("дыра" в капитале) составила 372,047 миллиона рублей. Активы банка по результатам обследования составили 4,978 миллиарда рублей, обязательства — 5,35 миллиарда.

Банк России с 25 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Уссури" в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По данным ЦБ, кредитной организацией осуществлялись "схемные" сделки с проблемной ссудной задолженностью, направленные на искусственное поддержание необходимого уровня капитала и формальное соблюдение пруденциальных норм деятельности. По величине активов, согласно данным ЦБ, на 1 мая "Уссури" занимал 275-е место в банковской системе РФ.