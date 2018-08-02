МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам в национальной и иностранной валютах банка "Русский стандарт" до стабильного с негативного, говорится в сообщении агентства.

Депозитные рейтинги банка при этом подтверждены на уровне "Caa2", базовая оценка кредитоспособности (BCA) и скорректированная BCA подтверждены на уровне "caa2". Moody's также подтвердило долгосрочные рейтинги в национальной и иностранной валютах на уровне "Caa1".

Позитивное рейтинговое действие по отношению к банку "Русский стандарт" отражает "улучшение показателей качества активов и рентабельности банка", отмечается в релизе. В то же время, подтверждение рейтингов отражает сохраняющуюся слабость показателей капитализации банка и риски, связанные с аффилированными лицами.

Рейтинги могут быть повышены, если у банка будет отмечен прогресс в улучшении слабых показателей кредитоспособности, а также сокращении рисков, связанных с ассоциированными сторонами. Негативные рейтинговые действия возможны при неспособности банка поддерживать долгосрочный тренд на улучшение своих показателей платежеспособности.