МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Банк России с 3 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Нового промышленного банка" (Москва), говорится в сообщении регулятора.

Как сообщает пресс-служба ЦБ, проблемы в деятельности банка возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели. Это привело к формированию на балансе кредитной организации значительного объема активов низкого качества.

"При этом банком проводились "схемные" операции с участием собственников, целью которых являлось сокрытие реального финансового положения при формальном соблюдении установленных Банком России пруденциальных норм деятельности", — уточняется в релизе регулятора.

Помимо этого в деятельности банка установлены нарушения требований нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также кредитная организация была активно вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

В АО "Новый Промышленный Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По данным БИР Аналитик, на 1 июня текущего года банк занимал 475 место в банковской системе РФ с активами в размере 1,1 млрд рублей, собственные средства составляли 253,7 млн рублей.