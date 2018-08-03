МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 1 августа вывели из фондов, ориентированных на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), 11 миллионов долларов против оттока в 66,6 миллиона долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Россия (по показателям — ред.) оказалась в середине группы стран БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Турция — ред.) с оттоком в 11 миллионов долларов", — говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

Фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (Russia-dedicated funds), также вышли в минус — чистый отток у таких структур составляет около 39,8 миллиона долларов. Со стороны фондов GEM (глобальные фонды развивающихся рынков) зафиксирован приток средств в РФ в 42,7 миллиона долларов, еще 13,9 миллиона долларов были выведены фондами GEM из других регионов. Пассивные фонды, инвестирующие в РФ, зафиксировали приток в 69,2 миллиона долларов, а активные фонды — отток в 80,2 миллиона долларов.

Фонды развивающихся рынков зафиксировали первый за 10 недель приток средств в размере 699 миллионов долларов, тогда как неделей ранее был зафиксирован отток в 1,9 миллиарда долларов. Приток средств в фонды GEM составил 895 миллионов долларов. Чистый отток средств из региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) составил 55,1 миллиона долларов, приток в страны Азии без учета Японии составил 100 миллионов долларов. Китай и Турция отметили приток средств за неделю в размере 620 и 18,9 миллиона долларов, а Бразилия — отток в размере 160 миллионов долларов.