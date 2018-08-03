МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Негосударственный пенсионный фонд "Будущее" (входит в финансовую группу "Будущее" бизнесмена Бориса Минца) направил предложение банку "Траст" об урегулировании спора на 12,6 миллиарда рублей, заявил в пятницу в суде представитель НПФ.

"Истец сделал предложение об урегулировании спора, данное предложение сейчас рассматривается", — сказал представитель НПФ "Будущее".

В иске НПФ требует взыскать с банка "Траст" около 12,6 миллиарда рублей убытков, связанных с обесцениванием принадлежащих истцу акций банка "ФК Открытие".

Вместе с тем представитель "Траста" заявил, что ему ничего не известно о предложении истца урегулировать спор.

Арбитраж Москвы в пятницу удовлетворил ходатайство НПФ "Будущее" об истребовании у компании-регистратора списка владельцев акций банка "ФК Открытие" по состоянию на август 2017 года. В связи с этим, а также ввиду возможности мирного урегулирования суд отложил рассмотрение дела на 5 октября.

СУТЬ ПРЕТЕНЗИЙ

Как ранее пояснял в суде представитель НПФ "Будущее", владевшего 4,1% банка "ФК Открытие", 28 августа 2017 года (за день до начала санации "Открытия") доля банка "Траст" вместе с его аффилированными лицами в банке "ФК Открытие" превысила 75%, в связи с чем у "Траста" возникла обязанность направить обязательное предложение о выкупе акций "Открытия" миноритарным акционерам. Истец сослался на материалы проверки ЦБ, из которых следует, что 28 августа "Траст" приобрел НПФ РГС, владевший акциями "Открытия", после чего был пересечен 75%-й порог и возникла обязанность по направлению оферты.

По словам представителя "Будущего", в случае получения такого предложения НПФ мог бы получить за свой пакет акций более 12 миллиардов рублей или даже больше, если покупка акций у других акционеров производилась по цене выше рыночной. Вместо этого, как отметил представитель НПФ, после принятия решения о санации "Открытия" его капитал был снижен до 1 рубля, а пакет "Будущего" стал стоить соответственно 4 копейки. В своем иске НПФ требует взыскать с "Траста" свои убытки, причиненные ненаправлением оферты на выкуп акций "Открытия".

Ответчик ранее заявил в суде, что "Траст" категорически не согласен с заявленными требованиями. По его словам, у суда есть основания для отказа в иске в связи с существенным изменением обстоятельств, а также исходя из судебной практики. Как пояснил представитель банка, суды в подобных спорах поддерживают иной механизм защиты прав миноритариев. В частности, по словам ответчика, акции преобладающего акционера, превышающие пороговое значение, не учитываются при голосовании, и только после направления оферты не согласные с ценой выкупа миноритарии могут требовать возмещения убытков или установления справедливой цены.

Представитель "Траста" также заявил, что у банка не возникло обязательства по направлению обязательного предложения, так как превышение порогового значения произошло в результате действий третьих лиц, а если даже считать, что обязательство возникло, подчеркнул ответчик, в настоящее время оно прекратилось в связи с санацией "Открытия".

Истцами помимо НПФ "Будущее" в этом деле выступают также управляющие компании "ИДжи Кэпитал Партнерс" и "Север эссет менеджмент". ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о мерах по спасению банка "ФК Открытие". Это стало первой санацией с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства Фонда консолидации банковского сектора, стал главным акционером "ФК Открытие".