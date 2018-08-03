МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против банка "Агросоюз", говорится в сообщении Минфина США.

Санкции вводятся в рамках мер в отношении КНДР.

По данным БИР Аналитик, на 1 июня банк занимал 256 место в банковской системе РФ с активами 11,2 млрд рублей.

Единственным владельцем банка "Агросоюз", который зарегистрирован в Москве, является Андрей Шляховой, свидетельствует размещенная на сайте ЦБ РФ информация от 21 мая текущего года.

Кроме того, в списке санкций по КНДР оказались гражданин Северной Кореи Вон Чон, 1971 года рождения, который предположительно проживает в Москве, а также китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейская компания Korea Ungum Corporation.