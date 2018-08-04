МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Банк России разъяснил, что предоставление доступа коллекторским агентствам к базе данных Единой биометрической системе (ЕБС) действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Ранее пресс-служба замглавы фракции ЛДПР, председателя комитета по труду и соцполитике ГД Ярослава Нилова сообщила, что он обратился к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой не допустить доступа коллекторских агентств к Единой биометрической системе (ЕБС).

"Предоставление доступа коллекторским агентствам к ЕБС действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено", — говорится в ответе Банка России Нилову, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее стало известно, что российские коллекторские агентства смогут получить доступ к Единой биометрической системе (ЕБС) уже в 2019 году. Таким образом, они получат возможность идентифицировать должников по голосу. По данным газеты "Известия", сами коллекторы не будут собирать биометрические параметры. Кредитные организации, продавая долги коллекторам, станут передавать и биометрические данные для сверки при взыскании. При звонке коллектора "голосовой слепок" гражданина будет проходить проверку по ЕБС, пишет газета со ссылкой на близкий к ЦБ источник.