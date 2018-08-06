МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль британо-гонконгской банковской группы HSBC Holdings plc, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первого полугодия 2018 года увеличилась на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 7,748 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка.

Разводненная прибыль на одну акцию составила 0,36 доллара против 0,35 доллара в первом полугодии 2017 года. Операционная прибыль банковской группы за отчетный период выросла на 3% — до 9,331 миллиарда долларов. Чистый процентный доход группы увеличился на 9,6%, до 15,1 миллиарда долларов. Выручка выросла на 4,3%, до 927,28 миллиарда долларов.

Отмечается, что рост выручки открывает банку возможности для инвестиций и при этом позволяет сохранить приверженность цели по достижению высоких показателей по итогам года. "Мы инвестируем в завоевание новых клиентов, увеличение рыночной доли и заложение основ для постоянного роста прибыли и доходов", — приводятся в релизе слова гендиректора группы HSBC Джона Флинта (John Flint).

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation). Офисы группы расположены в 67 странах.