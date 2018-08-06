МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу бывшего председателя правления Промсвязьбанка и одного из его бенефициаров Дмитрия Ананьева на решение, которым был признан законным приказ ЦБ РФ о назначении в ПСБ временной администрации.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, жалоба Ананьева, поданная от лица ранее подконтрольного ему банка, поступила в арбитраж Москвы в понедельник, она будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Ананьев обжаловал принятое 29 июня и пока не вступившее в силу решение столичного арбитража, который отклонил его требование признать незаконным приказ ЦБ РФ от 15 декабря 2017 года о назначении в ПСБ временной администрации. Этим приказом Банк России возложил функции временной администрации на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Кроме того, суд тогда оставил без рассмотрения два других требования Ананьева — о незаконности предписания ЦБ от 11 декабря 2017 года о доформировании резервов и о незаконности приказа ЦБ от 12 января 2018 года об уменьшении уставного капитала Промсвязьбанка.