МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. ЦБ РФ в ходе проверки лишившегося в апреле лицензии костромского "Конфидэнс банка" выявил операции, направленные на вывод активов путем кредитования сомнительных заемщиков, сообщает регулятор в понедельник.

"Временная администрация… в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния установила операции, направленные на вывод активов, осуществленные руководством и собственниками банка посредством кредитования заемщиков, в том числе аффилированных с собственниками банка, имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность", — говорится в сообщении.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки преступлений, направлена в Генпрокуратуру, МВД и СК РФ.

В июне Банк России сообщал, что совокупная разница между величиной обязательств и активов "Конфидэнс банка" составила 1,3 миллиарда рублей. Регулятор оценивал активы кредитной организации в 3,188 миллиарда рублей, обязательства — в 4,516 миллиарда рублей.

Банк России отозвал лицензию у "Конфидэнс банка" с 13 апреля. По данным регулятора, проблемы у банка возникли, в частности, из-за использования им рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника банка.

Согласно данным ЦБ, ключевым акционером банка (88,25% доля) является гендиректор торговой группы "Высшая Лига" Евгений Трепов. По величине активов, согласно данным ЦБ, "Конфидэнс банк" на 1 апреля занимал 271-е место в банковской системе РФ.