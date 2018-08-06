МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. ЦБ РФ в ходе проверки лишившегося в мае лицензии ярославского "Объединенного кредитного банка" ("О.К. Банка") выявил замену ликвидных активов на низколиквидные ценные бумаги с ущербом не менее 3,5 миллиарда рублей, сообщает регулятор.

"Временная администрация… установила, что руководством банка осуществлена замена ликвидных активов на низколиквидные ценные бумаги с причинением ущерба банку в размере не менее 3,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении. Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена в правоохранительные органы.

Кроме того, руководство банка "оказало воспрепятствование деятельности временной администрации путем уклонения от передачи части оригиналов кредитных договоров, заключенных банком с заемщиками, что препятствует взысканию данной задолженности в судебном порядке", отмечает ЦБ.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 1,9 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 7,6 миллиарда рублей, в том числе перед физическими лицами — в размере 5,9 миллиарда рублей. ЦБ направил в арбитражный суд Ярославской области заявление о признании банка банкротом. Рассмотрение дела назначено на 29 августа.

Банк России с 25 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "О.К. Банка" в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным ЦБ, в результате систематического проведения "О.К. Банком" "схемных" операций по трансформации активов, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 мая занимал 200-е место в банковской системе РФ.