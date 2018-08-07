МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ, Денис Ильюшенков. В июле прошли два масштабных форума, представляющих большой интерес для российских экспортеров, — саммит БРИКС в ЮАР и выставка "Иннопром" в Екатеринбурге. Отечественным компаниям есть что предложить покупателям из африканских и азиатских стран, считает глава Российского экспортного центра Андрей Слепнев. В интервью агентству "Прайм" он рассказал, что готовы импортировать из России жители Южной Кореи, какие проекты РФ рассматривает с Афрэксимбанком и каковы будут "опорные" точки нашей страны в Африке.

- Недавно состоялся саммит БРИКС в ЮАР, на котором лидеры пятерки подчеркнули необходимость консолидации и повышения эффективности уже имеющихся в объединении механизмов. Как планируете расширять сотрудничество с Афрэксимбанком в этой связи?

— На данный момент между компаниями группы РЭЦ и Афрэксимбанком в стадии проработки находится целый ряд проектов в таких отраслях, как авиационная промышленность, промышленная инфраструктура, наземный транспорт и химическая промышленность – всего более 10 проектов, в том числе в таких странах, как Замбия, Зимбабве, Ангола. Мы видим большую заинтересованность в построении долгосрочных взаимовыгодных отношений.

- А новые проекты будут?

— Идеи новых проектов появляются регулярно. Так, представители РЭЦ сейчас принимали участие в мероприятиях общего собрания акционеров Афрэксимбанка в Абудже (Нигерия). В рамках торговой выставки принимающей стороны, в том числе был представлен брендированный стенд Made in Russia, где проходила демонстрация ключевых отраслей российской промышленности, заинтересованных в экспорте на африканский континент. Стенд пользовался, не побоюсь этого слова, успехом у участников мероприятия, большой интерес вызвала российская сельскохозяйственная техника и железнодорожная инфраструктура.

Мы уже сейчас готовимся к декабрьской выставке в Каире – это будет первая внутриафриканская торговая выставка The Intra-African Trade Fair. Ожидается участие около тысячи экспонентов со всей Африки и более 70 тысяч посетителей. Выставка организуется при непосредственной поддержке Афрэксимбанка и при участии Африканского Союза. Основной целью выставки является создание уникальной платформы, на основе которой впервые смогут встретиться производители из различных отраслей из всех стран африканского континента. Мы в РЭЦ в данный момент рассматриваем возможность проведения комплексной бизнес-миссии российских предприятий в Египет в эти же даты, чтобы использовать потенциал площадки для развития успеха, достигнутого во время поездки в Нигерию.

- Афрэксимбанк предлагал РЭЦ создать совместный фонд для финансирования поставок продукции по линии РЖД и авиации в африканские страны. Каковы перспективы создания такого фонда?

— Мы отрабатываем сейчас этот вопрос с нашими африканскими партнерами, с нашими органами власти. Это более сложный финансовый инструмент развития экспорта – но такой "запрос" от бизнеса есть, и когда мы работали над структурой национального проекта "Международная кооперация и экспорт" такая идея звучала.

- То есть фонд будет создан?

— Мы анализируем эту тематику. Но, независимо от этого, мы уже работаем и по авиации, и по ж/д, и по другим направлениям, и я уверен, что в целом сотрудничество с Афрэксимбанком очень позитивно.

- О каких точках "опоры" в Африке можно говорить, как о наиболее перспективных?

— Египет, Ангола, ЮАР, Алжир – это те страны, где мы имеем реально растущие объемы экспорта. Соответственно, там есть интерес.

- В начале июля вы были на Иннопроме в Екатеринбурге, страной-партнером в этом году выступала Южная Корея. С кем из корейских партнеров встречались на форуме?

— Делегация РЭЦ на Иннопроме встречалась с потенциальными покупателями российской продукции из Кореи и Алжира. В частности, было несколько встреч с нашими визави – южнокорейской компанией Cotra, провели плодотворные переговоры с коллегами из Арфэксимбанка. В начале июля была встреча в рамках российско-корейского промышленного форума, обсуждался вопрос создания условий роста взаимной торговли между нашими странами. Перспективными секторами развития экспорта являются: топливо, базовое продовольствие (зерно, маслосемена), лесобумажные товары, цветные металлы, нефтехимикаты, плюс некоторые нишевые товары — например, особым спросом пользуется продукция Императорского фарфорового завода.

- Есть ли планы по продвижению российской продукции на электронных площадках Кореи?

— Такие планы есть. Клиенты РЭЦ часто интересуются электронными торговыми площадками в Корее. Корейская площадка EC21 даже вошла в методический материал о наиболее популярных международных B2B-маркетплейсов (подготовленный Российским экспортным центром). РЭЦ рассматривает возможность открытия и продвижения российского виртуального павильона на локальных торговых площадках Кореи по аналогии с уже существующими 5 виртуальными павильонами, открытыми на электронных торговых площадках Азии (Китай, Япония, Вьетнам).

Но развитию онлайн-продаж должно сопутствовать, в том числе, продвижение вне сети – я хочу сказать, что нужна синергия. Например, весной РЭЦ провел первое в этом году мероприятие из цикла Russian Gastro Week в столице Южной Кореи – Сеуле, в нем приняли участие 20 российских поставщиков пищевой продукции. После того, как потенциальные покупатели российской продукции получили возможность в прямом смысле ее попробовать, они проявили больший интерес к этим же товарам, представленным на различных маркет-плэйсах. Кстати здесь также наблюдается хороший спрос на нишевые товары, такие как икра белуги, соления и маринады или, например, "космическое питание" в тюбиках. Это важный момент, потому что здесь мы говорим об историях успеха малых и средних предприятий, выходящих на внешние рынки.

- РЭЦ отработал механизм зарубежного присутствия через торгпредства в Китае и Вьетнаме? Как зарекомендовал себя этот формат? Планируете ли его продвигать в дальнейшем? Как сказалась на процессе передача торгпредств Минпромторгу?

— Вывод один – будут работать комплексные схемы, потому что экспортеров, особенно начинающих, интересует сопровождение по всему циклу, от обучения и поиска партнеров до структурирования и финансирования конкретных сделок.

Мы сформировали целый ряд элементов этой товаропроводящей структуры, важно теперь завести все эти элементы в единую систему и эффективно ее упаковать. Там, где это удается сделать силами региональных экспортных центров и нашей зарубежной сети, там получается неплохой эффект. Там, где эти элементы работают асинхронно, возникают сбои, на определенном этапе, и их приходится закрывать. Опыт большой, хороший, включает в себя работу по торговым площадкам и торговым домам, выставочные возможности, консалтинг, и так далее. Сейчас мы заняты тем, чтобы собрать это в единый продукт и именно в таком виде предлагать экспортерам.

С Минпроторогом работаем очень плотно – не секрет, что преобразование торгпредств – одна из важнейших задач в среднесрочной перспективе. Причем речь идет не только о пересмотре существующей системы с точки зрения оптимизации "бюрократических нюансов", но и формировании принципиально нового "бизнес-подхода" в действиях наших торговых представителей.

Очень важно выстроить общую операционную модель и органично имплементировать в нее инструментарий РЭЦ. Это позволит обеспечить прозрачность процесса предоставления услуг нашим экспортерам и потенциальным иностранным покупателям российской продукции, а также четко оценивать эффективность работы.

- Что касается возможной дальнейшей синергии с торгпредствами?

— Будем ее развивать. Эффект возможен только при комплексном подходе. Нам необходимо увязать в единую цепочку региональные структуры поддержки экспорта внутри страны, продуктовую линейку, предоставляемую экспортерам, и зарубежную сеть. Тогда результат будет. Сейчас, когда нацпроект "Международная кооперация и экспорт" находится в стадии обсуждения, нужно обязательно эту логику сохранить.

Мы уже получили отклик от более чем 50 регионов, и большая часть предложений так или иначе связана как раз с синхронизацией всех процессов развития экспорта и формированием максимально прозрачной системы с, как говорится, "интуитивно понятным интерфейсом".

Если рассуждать о дизайне зарубежной сети, у нас будут опорные точки с усиленным присутствием в ряде приоритетных рынков, и мы будем опираться именно на имеющиеся ресурсы. Мы, в первую очередь, идем от потребностей бизнеса. Нам надо понимать, есть ли запрос от российских компаний на поддержку на территории иностранных государств, если "да", будем усиливать там свое присутствие. Если такого потока по какой-то причине пока не сформировано, мы ограничимся опорой на существующую инфраструктуру торгпредств или даже экономических отделов посольств.

К этой дискуссии, также в рамках подготовки нацпроекта, подключились коллеги из МИД. Мы предложили в течение 2021-2024 годов для продвижения отечественной продукции за рубежом провести в отдельных странах год российского образования и науки, российской медицины, российской промышленности и российского кино. Отрадно, что коллеги поддержали инициативу. Есть общая позиция, что в первую очередь нужно выбрать наиболее перспективные "целевые" страны – тогда будет достигнут максимальных эффект.

- Где точно будете кооперироваться с торгпредствами?

— Ряд точек совершенно очевиден – это Китай, Вьетнам, Индия, если говорить про Азию, в СНГ это Белоруссия, Узбекистан, возможно Казахстан, в Европе – Германия, там очень большой интерес. Еще есть ряд точек в Соединенных Штатах, где несмотря ни на что, должно находиться торгпредство, потому что, прежде всего, это крупнейшая экономика. В Южной Америке сейчас подбираем точку – возможно, Бразилия, возможно, Аргентина. Время покажет. Африка обязательно.

Мы ограничимся примерено 15-ю такими узлами – меньше все равно не получится. У нас большая экономика, и диверсификация экспортных поставок будет только расти, поэтому, хотим мы того или нет, есть тот логичный минимум, который мы, как большая экономика, не можем не закрыть.