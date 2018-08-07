МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-июле 2018 года выросла на 25,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 469,181 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.

"Прибыль до уплаты налога на прибыль за семь месяцев составила 581,1 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 469,2 миллиарда рублей, в том числе за июль – 71,4 миллиарда рублей", — говорится в сообщении Сбербанка.

Чистый процентный доход банка увеличился на 6,5% в годовом выражении и составил 727,6 миллиарда рублей. Главные факторы роста остаются прежними: увеличение объема работающих активов и снижение стоимости привлеченных средств клиентов, отмечает банк.

Вклады населения в Сбербанке на 1 августа 2018 года выросли по РСБУ на 1,9% по сравнению с показателем на 1 января, до 12,355 триллиона рублей, средства юрлиц увеличились на 12,8%, до 6,366 триллиона рублей.

При этом в июле привлеченные средства клиентов практически не изменились. Средства юридических лиц увеличились на 0,3%, средства физических лиц сократились на 0,1%.