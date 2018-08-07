МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской банковской группы UniCredit по итогам первого полугодия 2018 года в годовом выражении выросла на 15,3%, до 2,136 миллиарда евро, следует из отчетности группы.

Операционная прибыль за отчетный период составила 4,665 миллиарда евро, что на 1,9% выше прошлогоднего показателя. Чистый процентный доход группы составил 5,314 миллиарда евро, снизившись в годовом выражении на 1,7%.

По итогам второго квартала UniCredit зафиксировала рост чистой прибыли на 8,3%, до 1,024 миллиарда евро. Операционная прибыль за отчетный период уменьшилась на 1,1%, до 2,289 миллиарда евро. Чистый процентный доход группы составил 2,678 миллиарда евро, снизившись в годовом выражении на 2,6%.

"Команда UniCredit представила еще один достойный результат по итогам первого полугодия 2018 года, несмотря на более сложные условия рынка и геополитический контекст. Мы выражаем уверенность в развитии европейской и итальянской экономики", — приводятся в отчете слова гендиректора UniCredit Жан-Пьера Мюстье (Jean Pierre Mustier).

UniCredit — одна из крупнейших финансовых организаций, функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе Unicredit. Он является крупнейшим российским банком с иностранным участием.