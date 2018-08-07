МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Почти сто банкиров пожаловались в комиссию ЦБ с целью восстановить деловую репутацию после того, как банки, где они работали, были лишены лицензии или туда ввели временную администрацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

Банк России ужесточил и унифицировал требования к деловой репутации участников финансового рынка, соответствующий закон 281-ФЗ вступил в силу 28 января. Перечень критериев оценки деловой репутации пополнился новыми пунктами и стал единым для всех участников финансового рынка, перечисленных в документе. До этого требования к деловой репутации для каждого участника рынка были разные. Неудовлетворительная деловая репутация не позволяет занимать руководящие должности или покупать крупные доли в финансовых организациях.

"Из 101 жалобы, поступившей на рассмотрение комиссии Банка России по рассмотрению жалоб по состоянию на 1 июля 2018 года, 99 жалоб составляли жалобы лиц, являющихся (являвшихся) членами органов управления, иными должностными лицами кредитных организаций", — сообщили в ЦБ.

При этом типичной причиной обращения стало признание репутации неудовлетворительной за работу в течение года до прихода временной администрации в банк или до лишения банка лицензии, отмечает регулятор.

Также, по данным регулятора, из поступившей 101 жалобы 28 были удовлетворены, по 33 были отказы. При этом 24 жалобы еще находятся на рассмотрении, остальные — возвращены или оставлены без рассмотрения.