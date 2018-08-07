МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Средний размер потребительского кредита в России во втором квартале 2018 года увеличился на 33% по сравнению с прошлогодним показателем и достиг рекордного уровня в 180 тысяч рублей, свидетельствуют данные Бюро кредитных историй "Эквифакс". Средняя сумма автокредита во втором квартале текущего года составила 658 тысяч рублей, увеличившись с 640 тысяч рублей в первом квартале.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки РФ за первое полугодие 2018 года выдали гражданам 18,34 млн новых кредитов, что на 18% больше, чем годом ранее, при этом объем кредитования увеличился в 1,5 раза и составил свыше 3,67 трлн рублей.

В начале августа зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что темпы роста розничного кредитования в России по итогам текущего года могут составить до 20%, корпоративного — до 6-7%.

Эксперты, опрошенные "Прайм", считают, что рост кредитования населения обусловлен низкими доходами, невысокими ставками и отложенным спросом прошлых лет. Отметив риски бурного кредитования, эксперты пояснили, что пока ситуация далека от критической.

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ БЕРУТ КРЕДИТЫ?

Главным драйвером роста кредитования населения стало снижение процентных ставок, считает эксперт-аналитик "Финам" Алексей Калачев. По его словам, в условиях отсутствия роста реальных доходов большей части населения, подешевевший кредит стал одним из основных источников реализации отложенного спроса на дорогостоящие покупки. Смягчение требований банков и всевозможные программы поддержки, например по ипотеке или льготному автокредитованию, сделали этот источник еще привлекательнее.

"Квартирный ремонт, смену автомобиля или обновление гардероба нельзя откладывать бесконечно, зачастую то же касается и покупки жилья молодыми или не очень семьями. Поэтому, когда условия кредитования стали более доступными, фактор отложенного спроса сработал", говорит Калачев.

Кроме того, по его словам, снижение ставок по кредитам стимулирует процесс перекредитования. "Многие стали брать кредиты по более низким ставкам, чтобы рассчитаться по накопленным предыдущим кредитам, взятым по более высоким ставкам. Практически все крупнейшие банки в погоне за чужими клиентами предлагают перекредитование. Думаю, в статистике роста потребкредитов доля этой услуги должна быть довольно большой", говорит аналитик.

Руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева также считает отложенный спрос причиной роста кредитования населения. Она напомнила, что после 2014 года, когда ключевая ставка была резко повышена, процентные ставки по потребительским, авто-, и ипотечным кредитам были "буквально заградительными" (ипотека, к примеру, предлагалась под 18-20%). В дальнейшем, по ее словам, стоимость кредитов плавно снижалась и в 2017-2018 годах находится на 5-летнем минимуме.

Вторая причина роста кредитования, по мнению Артемьевой, — активизация ипотечного и автокредитования. "Здесь мы наблюдаем настоящий потребительский бум. Ипотечные программы в значительной мере стимулируются застройщиками, продажи которых растут. Автокредиты — дилерами и специализированными банками (дочерними структурами крупнейших автомобильных брендов), которые созданы, чтобы поддерживать продажи своих концернов. Граждане активно приобретают новые квартиры и машины, ведь люди хотят жить лучше — это объективный факт!", — говорит эксперт.

По мнению ведущего аналитика по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерины Щурихиной, активность на рынке розничного кредитования обусловлена медленным ростом доходов населения.

"Потребности постепенно накапливаются, поэтому идет реализация отложенного спроса, в том числе, за счет кредитных средств", — говорит аналитик.

По ее словам, ставки на потребительском рынке сейчас находятся на достаточно комфортном для заемщиков уровне, что также способствует росту спроса на кредиты.

Доцент кафедры "Финансовые рынки" РЭУ им. Г.В. Плеханова Владислав Полетаев связывает причины роста кредитования населения с улучшением экономической ситуации в стране и снижением стоимости заимствований. "В настоящее время создаются условия для сокращения объема сбережений и наращивания потребительских расходов, что объясняется как некоторым улучшением экономической ситуации в стране, так и снижением стоимости заимствований, а также доходов по депозитам. В таких условиях население стремится больше тратить, а не сберегать. В то же время, для финансирования потребительских расходов достаточно часто собственных средств не хватает. В связи с этим население, как правило, обращается за относительно дешевыми банковскими кредитами", — говорит Полетаев.

РИСКИ БУРНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

В апреле Поздышев говорил, что ЦБ начинает беспокоить быстрый рост кредитования банками физлиц, особенно высокий рост необеспеченного потребительского кредитования. В июле ЦБ принял решение о повышении коэффициентов риска по выданным после 1 сентября необеспеченным потребительским ссудам в зависимости от процентной ставки по кредиту.

По мнению Артемьевой, плохо, когда в условиях снижения реальных доходов населения, уровень закредитованности растет. "Не будем также забывать о том, что динамика долгов по кредитам двукратно опережает темпы роста банковских депозитов (население по-прежнему занимает в 2 раза быстрее, чем накапливает). Все эти тенденции привели к тому, что ЦБ объявил о введении дестимулирующих мер в отношении в первую очередь необеспеченного потребительского кредитования. Решается важная задача: не допустить, чтобы россияне накопили слишком много долгов, пока их доходы не начнут, наконец, устойчиво возрастать", — говорит Артемьева.

Потенциально рост закредитованности населения в условиях отставания темпов роста доходов может вызывать беспокойство, считает Калачев.

"Однако, как мне кажется, ситуация еще очень далека от критической черты. К тому же, с приостановкой процесса снижения ключевой ставки Банком России дальнейший рост потребительский кредитов может замедлиться", — говорит он.

Щурихина считает, что в долгосрочном периоде значительное превышение темпов роста кредитования над темпами роста доходов населения может привести к накоплению долгов у граждан, однако, по ее словам, Банк России внимательно мониторит ситуацию на рынке потребительского кредитования и принимает меры к его постепенному охлаждению.

"Кредитование физических лиц, в особенности в последние годы, растет быстрее, чем кредитование юридических лиц. Это объясняется и достаточно высокими рисками такого кредитования, так и отсутствием полностью готовых для кредитования инвестиционных проектов", — считает Полетаев. По его словам, в период относительной экономической стабильности банки без каких-либо существенных негативных последствий могут наращивать объемы кредитования населения.

Однако в случае ухудшения ситуации в экономике, кредитные организации, скорее всего, столкнутся с проблемой существенного понижения финансовой устойчивости, проявляющейся в ухудшении качества их активов, снижении ликвидности, падении прибыли. Полетаев считает, что России для обеспечения устойчивых высоких темпов экономического роста необходимы структурные преобразования и обновление материально-технической базы производств. "Для всего этого нужны ресурсы. В то же время банки, в силу коммерческого характера своей деятельности, не способны профинансировать подобную трансформацию, т.к. они предпочитают кредитовать относительно высокодоходные и низко рисковые проекты", — говорит аналитик.