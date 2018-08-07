МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов "Русского национального банка" (Ростов-на-Дону), лишившегося лицензии в июне, составила 66 миллионов рублей, следует из опубликованного Банком России бухгалтерского баланса кредитной организации.

Временная администрация ЦБ оценивает активы "Русского национального банка" на уровне 1,321 миллиарда рублей, обязательства — 1,387 миллиарда рублей.

Банк России с 6 июня отозвал лицензию у "Русского национального банка" в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, с учетом реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным регулятора, бизнес-модель "Русского национального банка" была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами банка, привело к образованию на его балансе значительного объема проблемных активов.

В июне Агентство по страхованию вкладов сообщало, что выплаты вкладчикам "Русского национального банка" начнутся 18 июня, их осуществит Сбербанк.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 мая занимал 339-е место в банковской системе РФ.