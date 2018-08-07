МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. АФК "Система" продала акции МТС в рамках обратного выкупа этих бумаг (buy back) на сумму 1,07 миллиарда рублей, сохранив более 50% акций оператора, говорится в сообщении АФК.

В рамках сделки было продано "дочке" МТС — ООО "Бастион" – 3,947 миллиона обыкновенных акций оператора. "По итогам реализации программы (выкупа – ред.) в июле 2018 года эффективная доля группы АФК "Система" в капитале МТС не изменилась и составила 50,0048%", — сказано в релизе.

В сообщении уточняется, что по условиям программы buy back, количество акций для целей сделки было рассчитано на основе числа обыкновенных акций и американских депозитарных акций МТС, приобретенных ООО "Бастион" в июле 2018 года на открытом рынке, пропорционально эффективной доле группы АФК "Система" в капитале МТС.

Совет директоров МТС 28 июня 2018 года одобрил программу выкупа акций на сумму не более 30 миллиардов рублей сроком на два года. Программа начала действовать 2 июля. В ходе программы дочернее общество МТС — ООО "Бастион" — планирует приобретать акции и американские депозитарные акции МТС на открытом рынке. Сообщалось, что "дочка" АФК Sistema Finance S.A. примет участие в программе.

В сентябре 2017 года МТС анонсировала программу выкупа акций на сумму до 20 миллиардов рублей как с рынка, так и у Sistema Finance. Программа действует до апреля 2019 года. С момента запуска этой программы МТС приобрела 69,044 миллиона акций (включая ADS), что составляет 3,46% уставного капитала компании. Всего на выкуп потрачено 19,837 миллиарда рублей.