МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) подала в арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности девяти бывших руководителей Пробизнесбанка путем солидарного взыскания с них более 68,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении АСВ.

АСВ является конкурсным управляющим Пробизнесбанка, головного банка финансовой группы "Лайф", который был признан банкротом в 2015 году. До отзыва лицензии банк, по данным РИА Рейтинг, занимал 56-е место в России по размеру активов.

Как отмечается в сообщении АСВ, в число ранее контролировавших кредитную организацию лиц, которых госкорпорация хочет привлечь к субсидиарной ответственности, входят бывший член совета директоров и совладелец банка Александр Железняк, экс-предправления Дмитрий Дыльнов, бывший член правления Александр Ломов, бывший член совета директоров Эльдар Бикмаев. Кроме того, в числе ответчиков еще пять бывших топ-менеджеров — Николай Алексеев, Надир Арифулин, Вячеслав Казанцев, Кирилл Артемов, Наталья Журкина.

Свое решение отозвать у Пробизнесбанка лицензию Банк России объяснил тем, что банк проводил высокорискованную политику, связанную с размещением денег в низкокачественные активы. По данным регулятора, разница между обязательствами и активами банка на тот момент составляла не менее 67 миллиардов рублей в связи с наличием фиктивных активов.

По информации на сайте банка, в структуре его собственников значились компания "Аливикт" с долей 52,95%, которая принадлежит предправления банка Александру Железняку и президенту группы "Лайф" и Пробизнесбанка Сергею Леонтьеву. Еще 19,93% банка принадлежало шведскому инвестфонду East Capital.

В отношении ряда топ-менеджеров Пробизнесбанка в настоящее время расследуются уголовные дела, некоторые из бывших руководителей получили реальные сроки заключения. По версии следствия, бывший президент Пробизнесбанка, экс-главы финансовой группы "Лайф" Сергей Леонтьев совместно с экс-председателем правления указанного банка Александром Желязняком создали организованную преступную группу с целью хищения денег Пробизнесбанка.