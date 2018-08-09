МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 98,5 миллиарда рублей; расходы на резервы сократились на 9,2% — до 69 миллиардов рублей, следует из отчета второго по активам российского банка.

Во втором квартале чистая прибыль группы ВТБ увеличилась на 41,9% — до 43 миллиардов рублей, отчисления в резервы выросли в 1,6 раза — до 48,3 миллиарда рублей.

Таким образом, показатель чистой прибыли оказался лучше консенсус-прогноза агентства "Прайм", составленного на основании опроса аналитиков. Эксперты ожидали чистую прибыль в размере 95,7 миллиарда рублей за первое полугодие и 40,2 миллиарда рублей во втором квартале.

Расходы на резервы оказались больше прогнозов аналитиков, которые ожидали их на уровне 66,4 и 45,8 миллиарда рублей в первом полугодии и втором квартале соответственно.

Чистые процентные доходы группы ВТБ в первом полугодии выросли на 4,8%, до 238,1 миллиарда рублей. Чистая процентная маржа увеличилась до 4,2% во втором квартале по сравнению с 4,1% в первом квартале. Чистые комиссионные доходы в первом полугодии выросли на 7%, до 46,1 миллиарда рублей.

Стоимость риска в январе-июне не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,6%. Группа ВТБ также продемонстрировала положительную динамику эффективности затрат в первом полугодии, сократив отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов до 39,4% по сравнению с 44,4% в первом полугодии 2017 года. Расходы на персонал и административные расходы увеличились на 1,7%, до 124,7 миллиарда рублей.