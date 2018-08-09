МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. ВТБ продал сербскую "дочку" VTB Banka a.d. Beograd за 0,9 миллиарда рублей, прибыль составила 0,3 миллиарда рублей, следует из отчетности российского банка по МСФО.

"В июле 2018 года банк продал 100% акций в Банке ВТБ (Белград) не связанной третьей стороне за 0,9 миллиарда рублей. Прибыль составила 0,3 миллиарда рублей", — сказано в отчетности.

В начале июля наблюдательный совет ВТБ принял решение о выходе банка из капитала сербской "дочки" VTB Banka a.d. Beograd путем продажи 7,3 миллиона акций, составляющих 100% ее капитала.

Глава ВТБ Андрей Костин еще в 2016 году сообщал, что госбанк планирует продать "дочку" в Сербии. Он тогда отмечал, что покупкой этого актива интересуются и иностранные, и российские инвесторы. Тогда Костин оценивал стоимость сербской "дочки", исходя из ее капитала, в 10 миллионов евро.