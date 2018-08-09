МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Более 30 отделений банка "Траст" до октября перейдут под бренд "Открытие" в рамках присоединения, сообщает пресс-служба банка "ФК Открытие".

Процесс присоединения отделений под новым брендом начался в июле. Первыми реорганизованными офисами стали московское отделение на Кутузовском проспекте, а также отделения "Траста" в Подольске, Туле, Липецке и Твери. Завершится процесс присоединения офисов продаж к 5 октября текущего года.

"Банк "Открытие" начал трансформацию региональных отделений банка "Траст", на базе которого в июле 2018 года создан банк непрофильных активов. В течение трех месяцев 32 отделения банка "Траст" в 23 городах будут переформатированы и продолжат работу под брендом "Открытие", — говорится в сообщении.

"Действующим и новым клиентам обновленных офисов предоставлены современные и качественные услуги и продукты банка "Открытия". При этом все обязательства и требования, предусмотренные действующими договорами клиентов с банком "Траст", сохраняют свою силу и выполняются в полном объеме", — сообщил вице-президент, директор департамента управления сетью банка "Открытие" Антон Анищенко.

В начале апреля зампред ЦБ Василий Поздышев рассказал, что на базе банка "Траст" будет создан банк плохих и непрофильных активов, который будет работать как фонд прямых инвестиций. По последним данным, которые Поздышев сообщил в интервью РИА Новости, санируемые регулятором банки передают в новый фонд активы на 2,07 триллиона рублей: банк "Открытие" — на 539 миллиардов рублей, "Траст" — на 332 миллиарда рублей, Бинбанк — на 139 миллиардов, "Рост банк" — на 745 миллиардов, Промсвязьбанк и АВБ — на 315 миллиардов рублей.

Банк "ФК Открытие" в конце июля сообщил, что завершил основные этапы формирования банка непрофильных активов (БНА). Акционерами БНА станут Фонд консолидации банковского сектора (97% акций), банк "ФК Открытие" (2% акций), и Российский фонд прямых инвестиций (1% акций).