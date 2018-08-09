МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Внешэкономбанк запустил процедуру присоединения банка "Глобэкс" к Связь-банку: принадлежащие ВЭБу акции "Глобэкса" будут конвертированы в акции Связь-банка, говорится в сообщении госкорпорации.

Ранее в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что набсовет ВЭБа рассмотрит конкретные параметры выхода из группы ВЭБа дочерних банков – "Глобэкса" и Связь-банка.

"С учётом ранее принятых решений было одобрено прекращение участия Внешэкономбанка в уставном капитале АО "Глобэксбанк" путем конвертации принадлежащих ВЭБу акций АО "Глобэксбанк" в акции ПАО АКБ "Связь-банк", — отметили в ВЭБе. Реорганизация дочерних банков осуществляется в форме присоединения "Глобэксбанка" к Связь-банку, указывается в пресс-релизе.

В конце июля "Глобэкс" снизил уставный капитал на треть — до 10 миллиардов рублей с 15 миллиардов путем уменьшения номинальной стоимости акций с 33,41 рубля до 22,3 рубля за акцию.

Набсовет Внешэкономбанка в апреле одобрил объединение двух банковских "дочек" госкорпорации — "Глобэкса" и Связь-банка. Тогдашний глава ВЭБа Сергей Горьков говорил, что объединение на базе Связь-банка планируется завершить в текущем году, а продать — не позднее 2020 года.

ВЭБу пришлось спасать "Глобэкс" и Связь-банк в кризис 2008 года. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 миллиардов рублей на их финансовое оздоровление. Власти РФ в начале 2015 года признали эти активы непрофильными для ВЭБа.