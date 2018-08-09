МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Газпромбанка по РСБУ в первом полугодии 2018 года составила 18,323 миллиарда рублей, снизившись в годовом выражении на 10,3%, следует из отчетности банка.

Процентные доходы банка незначительно сократились — на 0,05% — до 185,963 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 28,566 миллиарда рублей, увеличившись на 14,2%. Процентные расходы снизились на 5,8%, до 114,466 миллиарда рублей.

Активы банка за отчетный период составили 5,884 триллиона рублей против 5,268 триллиона рублей годом ранее, обязательства — 5,349 триллиона рублей против 4,751 триллиона рублей соответственно.