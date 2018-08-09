МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на рассмотрение по существу иска Промсвязьбанка (ПСБ) к нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V., через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы ранее контролировали банк, и еще к девяти иностранным компаниям.

"Суд назначает дело к судебному разбирательству на 25 сентября в 13.00", — решил судья.

В этом иске Промсвязьбанк в лице временной администрации требует признать недействительными сделки с ценными бумагами банка и связанных компаний, которые акционеры банка продали самому банку 14 декабря — за день до объявления о санации Промсвязьбанка и введения в него временной администрации. По мнению представителя банка, сделки были совершены в нарушение закона при неравноценном встречном удовлетворении.

Промсвязьбанк требует также применить последствия недействительности сделок в виде возврата банку денежных средств в размере более 32 миллиардов рублей и 505 миллионов долларов. Кроме Promsvyaz Capital, соответчиками в иске указаны, в частности, кипрская компания Bimersano Services Ltd, владевшая примерно 10% Промсвязьбанка, а также компании-акционеры банка "Возрождение", входящего ранее в одну группу с Промсвязьбанком, и другие юрлица, все иностранные.

Арбитраж Москвы в январе по заявлению Промсвязьбанка наложил арест на 36,31% акций банка "Возрождение", а также на денежные средства в размере более 60,8 миллиарда рублей на счетах десяти иностранных компаний в кипрском филиале Промсвязьбанка. Затем, в марте, суд принял дополнительные обеспечительные меры, наложив арест, в частности, на принадлежащие Promsvyaz Capital 100%-ные доли в компаниях "Премиумсвязь" (номинальная стоимость 300 тысяч рублей), "Промсвязьрегион" (461,8 миллиона рублей) и "Регионинвест" (300 тысяч рублей).

Кроме того, суд арестовал денежные средства ответчика Peters International Investments на счетах еще одного ответчика — брокера Fintailor Investments Limited, — открытых в кипрском филиале Промсвязьбанка и Росбанке, в общем размере около 13,4 миллиарда рублей и 83,2 миллиона долларов. Суд также арестовал принадлежащие ответчику Nordan Limited 12008 акций АО "Горно-химическая компания "Бор" номинальной стоимостью более 12 миллионов рублей, учитываемых на счете депо в Промсвязьбанке.

По состоянию на 29 ноября Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка. С середины декабря банк проходит процедуру санации через управляющую компанию ФКБС. В январе ЦБ уменьшил уставный капитал банка до 1 рубля. Промсвязьбанк 29 марта также сообщил, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) стало владельцем более 99,9% акций, выкупив допэмиссию на 113,4 миллиарда рублей. А в январе власти РФ заявили, что на базе ПСБ будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.